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В Египте обнаружили древнюю гробницу с мумией

Комментариев: 1
Возраст находки - 3,3 тысячи лет.
Место раскопок
Место раскопок
Ministry of Antiquities/Facebook.com

Археологи обнаружили в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби возле города Луксор на юге Египта гробницу времен фараонов XIX династии, относящуюся к XIII веку до нашей эры. Об этом сообщил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

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Раскопки вела экспедиция, работающая под патронажем Высшего совета по делам древностей Египта. В усыпальнице обнаружены два хорошо сохранившихся саркофага, в которых находятся мумии. Стены самого захоронения покрыты разноцветными фресками и иероглифическими письменами.

По словам министра, захоронение принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, имя которого транскрибируется как Фаорхатеп. Фараоны XIX династии находились у власти в Древнем Египте с 1292 по 1186 год до нашей эры.

Как отметил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей профессор Мустафа Вазири, помимо саркофагов с мумиями археологи обнаружили в том же захоронении более 1 тыс. фаянсовых ритуальных фигурок, несколько свитков папирусов и десятки других артефактов эпохи фараонов

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли гробницы с мумиями кошек.

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Теги: Египет, мумия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.11.2018, 15:20
Оценка:  +1
гость
Открою не секрет, Египет полон древних гробниц с мумиями.
И вообще, что за филия такая рыться на кладбищах?
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