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Впервые удалось заснять четыре экзопланеты

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Ранее экзопланеты удавалось увидеть лишь на фоне звезды.
Четыре экзопланеты
Четыре экзопланеты
NASA

Сфотографировать экзопланету очень сложно. Кроме того, что нужен очень мощный телескоп, планеты теряются в свете своей материнской звезды. Но астрономам, которые работают в Обсерватории Кека на Гавайях, удалось это сделать. Более того: ученым впервые в истории удалось заснять не одну экзопланету, а целую систему из четырех объектов.

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HR 8799 находится в созвездии Пегаса, в 129 световых годах от Солнца. Планеты, вращающиеся вокруг нее, впервые увидели в 2008 году, а через два года астрофизики смогли впервые в истории планетологии зарегистрировать спектр одной из этих планет, HR 8799с — это газовый гигант размером в 7 раз крупнее Юпитера.

Исследование этой планетной системы проводят, чтобы обнаружить воду в атмосфере экзопланет и подтвердить отсутствие метана. Пока что таким образом изучают только газовые гиганты, которые вращаются на довольно большом расстоянии от звезды. Но в дальнейшем ученые надеются применить эту схему и для изучения мелких планет, находящихся ближе к звезде.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена планета, которую освещают четыре солнца.

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