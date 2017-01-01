Ошибка позволила найти крупнейшее скопление экзопланет

Всего найдены 44 планеты.

Международная команда, использовавшая данные разных телескопов, включая Кеплер, недавно обнаружила 44 подтвержденные планеты среди 72 кандидатов. Это самая крупная находка в истории поиска экзопланет, которая произошла отчасти благодаря технической проблеме, имевшей место в 2013 году.

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По словам Мотохды Тамуры, профессора Токийского университета, с Кеплером пять лет назад произошло нечто, в итоге ставшее счастливой случайностью.

"Два из четырех контрольных маховиков вышли из строя, то есть Кеплер не мог осуществлять свою первоначальную миссию наблюдений конкретного участка неба, — говорит Тамура. — Это привело его к контингентной миссии К2 — наши наблюдения взяты из ее десятой кампании. Нам повезло, что Кеплер продолжает работать так же хорошо».

В докладе, опубликованном в журнале The Astronomical Journal, Тамура и его коллеги предоставили больше деталей о находке, включая приблизительные размеры обнаруженных объектов.

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"Было очень приятно подтвердить такое множество малых планет, — рассказывает Джон Ливингстон, аспирант Токийского университета и ведущий автор исследования. — Шестнадцать из них были того же размерного класса, что и Земля; одна, в частности, оказалась очень маленькой — примерно размером с Венеру, — что стало отличным открытием, так как она близка к пределу того, что вообще можно зарегистрировать".

Еще одной интересной находкой, связанной с этими экзопланетами, стало то, что четыре из них совершают полный оборот вокруг своих звезд менее чем за 24 часа, то есть год на их поверхностях равен всего одному дню на Земле. Среди подтвержденных 44 экзопланет есть 18, которым ученые намерены уделить особое внимание, так как считают, что они входят в многопланетные системы.

"Изучение других солнечных систем может помочь понять, как формируются планеты и даже наша система", — уверен Ливингстон.