Ученые выяснили секрет силы гиен

Зоологи смогли понять, почему самки гиен сильнее самцов.

Более 20 лет зоологи из Германии и Франции наблюдали за жизнью 748 гиен из восьми кланов. Исследования проходили в Танзании. Особое внимание ученые обращали на конфликты между животными. В результате выяснилось, что если между двумя гиенами возникает стычка, с высокой вероятностью победителем в ней окажется та особь, у которой выше социальная поддержка.

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Пол и размеры в данном случае играют второстепенную роль. Кроме того, конфликты среди гиен проходят без физического взаимодействия, иначе говоря, дело до драки так и не доходит. Животные просто оценивают, какую социальную поддержку имеет другая особь. И тут все шансы – на стороне самок, так как они более сплоченные, а самцы часто откалываются от стаи и теряют связи.

Ранее ученые полагали, что доминирование самок связано с их физической формой – гиены тяжелее самцов и имеют весьма маскулинизированные внешние гениталии.

Напомним, ранее ученые опровергли миф об уме собак.