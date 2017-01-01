Ученые обнаружили самую старую ваниль

Пряность использовали еще 3,5 тысячи лет назад.

Люди начали использовать ваниль как минимум 3,5 тысяч лет назад. Израильские археологи обнаружили в древнем захоронении на севере страны следы ванилина. Ученые сообщили о находке на ежегодной конференции Американских школ исследований востока, которая проходила с 14 по 17 ноября в Денвере, также о ней рассказало издание ArsTechnica.

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Долгое время считалось, что впервые ваниль стали культивировать индейцы тотонаки на территории современной Мексики. Около 1400 года нашей эры о растении узнали завоевавшие их ацтеки, а веком позже — испанские конкистадоры. Они привезли ваниль в Европу, и оттуда она распространилась по всему миру. Согласно исследованиям, те сорта ванили, которые выращивались (и продолжают выращивать) на островах Индийского океана, генетически похожи на растения из Центральной Америки.Однако оказалось, что древние жители Средиземноморья использовали ваниль за три тысячи лет до того, как о ней узнали европейцы.

На севере современного Израиля около девяти тысяч лет назад было основано поселение, которое со временем превратилось в ханаанский город-государство Мегиддо. Он находился на пересечении торговых путей из Египта в Левант, Месопотамию и в Анатолию. Израильские археологи в 2016 году нашли в руинах города захоронение и датировали его 1650-1550 годами до нашей эры. В могиле были похоронены девять человек. Как минимум некоторые из них были богаты, среди погребальных даров ученые обнаружили золотые и серебряные украшения. Среди всего прочего в захоронении были четыре маленьких сосуда с остатками органических веществ.

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Археолог Ванесса Линари (Vanessa Linare) из Тель-Авивского университета проанализировала содержимое трех из четырех сосудов и обнаружила в них ванилин и 4-гидроксибензальдегид — вещества, которые являются компонентами природного экстракта ванили. Хотя по этим данным невозможно определить, какой вид ванили использовали в Мегиддо, исследовательница предположила, что это мог быть один из трех видов — Vanilla polylepsis Summerh из Восточной Африки; Vanilla albidia Blume, который растет в Индии, или Vanillaabundiflora J.J. Sm. с острова Борнео.

Напомним, ранее сообщалось, что в Африке нашли самую древнюю в мире бактерию.