Известный ученый назвал терраформирование Марса безумием

Билл Найи назвал предложивших терраформирование наркоманами.

Разговоры о возможности терраформирования Марса ходя уже давно. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас у человечества нет технологий, которые могли бы это позволить. Тем не менее в научной и околонаучной среде есть люди, которые убеждены в том, что такие технологии у нас могут появиться в будущем. Есть, конечно, и те, кто считает всю эту затею безумством. Взять хотя бы знаменитого американского популяризатора науки Билла Найа, который в недавнем интервью USA TODAY очень резко высказался об идее терраформирования Красной планеты.

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По его мнению, те, кто думает о возможности превращения Красной планеты в обитаемое место для человечества, вероятно, «сидят на тяжелых наркотиках».

"Вся эта идея терраформирования Марса… я постараюсь быть предельно тактичным, но те, кто такое предлагает, вы что, ребята, под наркотой?", — заявил в разговоре с журналистами Най.

"Мы не способны позаботиться даже о своей родной планете, месте, в котором мы живем сегодня, месте, идеально подходящем для жизни. А вы говорите о другой планете".

Най является весьма уважаемым популяризатором науки, поэтому его мнение действительно может иметь вес в научном сообществе. Для тех же, кто не убежден в его правоте, у ученого имеются несколько аргументов, объясняющих «бредовость» этой затеи.

"Это очень неразумно. Во-первых, потому что там очень холодно. Во-вторых, там практически нет воды. В-третьих, там абсолютно нет никакой еды и что важнее всего — там нечем дышать".

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Бил Най не одинок в своих суждениях. Не менее знаменитый астрофизик и также популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон тоже считает, что любые планы, связанные с тем, как превратить Марс в обитаемый уголок для человечества – сплошной абсурд. Ученый согласен с тем, что люди однажды смогут летать на Марс, но лишь в рамках коротких визитов. Оставаться же там жить – полная глупость.

В свою очередь в лагере сторонников идеи терраформирования Красной планеты тоже имеются громкие имена. Взять хотя бы главу компании SpaceX Илона Маска или знаменитого физика Стивена Хокинга, который до самой смерти считал, что человечеству необходимо начинать искать новый дом или оно рискует исчезнуть совсем ввиду многих причин (войны, голод, климатические изменения и так далее). По мнению Маска и Хокинга, мы должны приложить все усилия для того, чтобы найти "Землю 2.0". А если и не найти, то создать самостоятельно. В этом случае у человечества будет "запасной вариант" и оно сможет стать по-настоящему межпланетным видом.

Несмотря на свою категоричность, в интервью Билл Най также добавил, что уверен в том, что люди смогут отправиться на Марс для его исследования, но не жизни.

Напомним, ранее ученые заявили, что терраформирование Марса невозможно.