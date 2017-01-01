В нашей галактике нашли звезду-близнеца Солнца

Найденная звезда по составу и возрасту - точная копия нашего Солнца.

Международная команда астрономов под руководством Вардана Адибекяна из Института астрофизики и наук о космосе, Португалия, использовала новый метод для обнаружения звезд, происходящих из того же скопления, что и Солнце.

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Число звезд, изначально входивших в состав того же массивного скопления звезд, что и наше Солнце, составляет несколько тысяч. С течением времени звезды скопления рассеивались по Галактике, и теперь определить их принадлежность к одному древнему скоплению стало отнюдь не просто.



Вардан Адибекян объясняет важность обнаружения этих звезд: "Поскольку у нас имеется совсем не много информации о прошлом нашего Солнца, изучение этих звезд может помочь нам понять, где именно в Галактике и при каких условиях формировалась наша звезда".



В этой работе Адибекян вместе с коллегами использовал 230000 спектров звезд, изучаемых в рамках проекта AMBRE. Этот проект относится к области так называемой "галактической археологии", и в основные задачи проекта входит определение параметров атмосфер звезд, спектры которых были получены ранее при помощи спектрографов FEROS, HARPS, UVES и GIRAFFE Европейской южной обсерватории.

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Следующим шагом этого исследования было сравнение спектров звезд с высокоточными астрометрическими данными, полученными при помощи миссии Гея, для отбора звезд, химический состав которых близок к химическому составу Солнца. В результате этого отбора была обнаружена лишь одна удовлетворяющая заданным критериям звезда, называемая HD186302. Однако, к удивлению исследователей, эта звезда оказалась близка к Солнцу не только по возрасту и химическому составу – она является почти точной копией нашего светила.



Планетные системы звезд, похожих на Солнце, имеют повышенные шансы оказаться обитаемыми, поскольку, согласно одной из современных гипотез, жизнь могла переноситься в космическом пространстве между системами различных звезд, входящих ранее в состав одного скопления, отмечают авторы исследования.



Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Напомним, ранее астрономы выяснили, что у Солнца раньше была звезда-соседка.