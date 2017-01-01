Орангутаны помнят прошлое и рассказывают о нем сородичам

Эти обезьяны говорят с другими о прошедших событиях.

Завидя хищника, животные стараются сообщить об этом своим сородичам, да и сам хищник заодно узнаёт, что его обнаружили и прятаться бесполезно, надо выискивать более беспечную добычу. Орангутаны здесь не исключение – заметив тигра или какую-нибудь ещё опасность, они издают особый чмокающий звук, похожий на звук поцелуя. Однако, как пишут в Science Advances исследователи из Университета Сент-Эндрюс, орангутаны нередко издают сигнал тревоги после того, как хищник исчез – иными словами, они как бы обсуждают опасность, которая была в прошлом.

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Приматологи специально переодевались в костюм тигра и ходили на четвереньках по лесу неподалеку от самок орангутанов, сидящих на деревьях. Будучи замечен, "человекотигр" ждал пару минут, а потом удалялся. При этом ожидалось, что обезьяны, как только увидят его, сразу же начнут тревожно чмокать.

На деле все происходило иначе. Первая же орангутаниха, которая встретилась исследователям, старая самка с девятилетней дочерью, сгребла дочь в охапку, и, испражнившись от страха, начала залезать как можно выше на дерево – и все это полностью бесшумно. Сигналы тревоги начались только двадцать минут спустя, но длились притом довольно долго – около часа.

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Другие встреченные орангутанихи издавали сигнал тревоги тоже с задержкой, которая составляла в среднем семь минут. Все выглядело так, как будто они специально старались вести себя потише, чтобы не привлекать внимания хищника, который представлял угрозу не только им, но и их детям, и лишь забравшись с детьми на безопасную высоту, они сообщали детям о той опасности, которой они счастливо избегли.

Умение выжидать, не реагировать на стимул сразу же считается признаком высокоразвитого интеллекта, и обычно оно сопутствует хорошей долговременной памяти и развитым социальным навыкам. Кроме того, способность сообщать о том, что было в прошлом и что ждёт нас в будущем – это одна из характерных черт языка. Возможно, что орангутаны, рассказывающие друг другу о прошлых опасностях, помогут нам понять, как возникли и как развивались языковые способности у наших далёких предков.

Напомним, ранее сообщалось, что был обнаружен новый вид орангутанов.