В теории Эйнштейна нашли ошибку

Обнаруженная звезда ставит под сомнение некоторые выводы ученого.

Около двадцати лет группа ученых во главе с профессором Андреа Гиз занималась исследованием черной дыры в Млечном пути. В ходе исследований были сделаны выводы о том, что великий физик ошибся в своих предположениях.

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Ученым было обнаружено, что Альберт Эйнштейн в своей теории гравитации допустил несколько грубых оплошностей. Андреа Гиз не констатирует факт о том, что немецкий физик допустил ошибку во всех своих предположениях, он лишь сообщает, что были допущены неточности, которые необходимо исправить, чтобы лучше понять устройство Вселенной. В процессе изучения крупной черной дыры выяснилось, что пространство и время смешиваются из-за гравитации. Подобное предположение появилось после наблюдений за звездными орбитами.

Группа астрономов проводила свое исследование более десяти лет. Ими была обнаружена звезда SO-2. Благодаря этому событию было доказано существование крупных черных дыр. В течении исследований было замечено, что небесный объект особым образом ведет себя в пространство-временной области при крупном гравитационном притяжении. Подобное поведение небесного тела не соответствует теории Альберта Эйнштейна, следовательно теперь ученым придётся искать новое объяснение.

Напомним, ранее сообщалось, что правоту Эйнштейна подтвердили на черных дырах.