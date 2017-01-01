Правоту Эйнштейна подтвердили на черных дырах

Теорию относительности не удалось опровергнуть в очередной раз.

Общая теория относительности Альберта Эйнштейна предсказала множество удивительных явлений, которые подтверждаются по сей день. Одно из таких подтверждений было найдено недавно, в результате наблюдений, проведенных специалистами Института внеземной физики имени Макса Планка (MPE): ученые увидели, как сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути влияет на свет звезды, проходящей от нее на ближайшем расстоянии.

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Для осуществления наблюдений исследователи использовали такие высокочувствительные инфракрасные инструменты, как Gravity, Sinfoni и Naco, являющиеся частью Очень Большого Телескопа ESO (Европейской Южной Обсерватории). С помощью данных приборов специалисты отслеживали сверхмассивную черную дыру Стрелец А* и ее взаимодействие с группой звезд, вращающихся вокруг нее на большой скорости.

Особое внимание астрономов привлекла звезда под названием S2. Она совершает полный оборот вокруг черной дыры каждые 15 лет, и 19 мая текущего года она должна была оказаться от Стрельца А* на ближайшем расстоянии. Событие, как ожидали ученые, позволит протестировать несколько теорий гравитации.

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Исследователи использовали инструменты Gravity и Sinfoni, чтобы определить позицию и скорость S2, и скомбинировали эти данные с другими, собранными в ходе предыдущего наблюдения за ближайшим к черной дыре пролетом звезды. Данные результаты затем сравнили с предсказаниями, сделанными гравитационной теорией Ньютона, общей теорией относительности и некоторыми другими теориями гравитации, чтобы посмотреть, насколько точно они соотносились с реальными наблюдениями.

Последние, как выяснили ученые, подтверждали правоту Эйнштейна и противоречили более простой модели Ньютона. Астрономы смогли наблюдать эффект, называющийся гравитационным красным смещением, при котором отчетливо заметно влияние черной дыры на свет звезды.

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Данный эффект был предсказан общей теорией относительности более 100 лет назад. Он заключается в том, что частота света некоторого источника изменяется по мере удаления от массивных объектов, таких как черные дыры. При таком эффекте спектральные линии в излучении источника, находящегося на близком от массивного объекта расстоянии, смещаются в красную область спектра. Так, хотя S2 находится на относительно большом расстоянии от Стрельца А* и последний не может ее поглотить, черная дыра все же влияет на испущенный звездой свет — изменяются, становятся больше длины волн (происходит сдвиг в красную сторону спектра).

Исследователи планируют продолжить наблюдать за взаимодействием между звездой и сверхмассивной черной дырой. Их исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, кратко о результатах работы сообщает портал New Atlas.