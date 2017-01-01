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В нашей галактике нашли две планеты-странницы

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Планеты не привязаны к конкретным звездам.
Планеты-странницы могут переносить жизнь
Планеты-странницы могут переносить жизнь
NASA

Польские астрономы на днях открыли две новые планеты в нашей Галактике. Эта новость интересна сама по себе, однако вдобавок к этому обнаруженные планеты являются весьма необычными. В отличие от большинства других известных науке планет, они не обращаются вокруг звезды.

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Вместо этого планеты свободно движутся в холодной, мертвой темноте космоса.

Свободно движущиеся в пространстве планеты намного труднее обнаружить, по сравнению с планетами, которые обращаются вокруг звезд. Многие открытия экзопланет происходят при наблюдениях их прохождений перед родительскими звездами, в результате чего мы отмечаем снижение яркости этих звезд, указывающее на присутствие на орбите планеты. Однако этот вариант обнаружения планет в данном случае оказался неприменим.

Чтобы заметить две эти новые планеты-странницы, астрономы из Варшавского университета во главе с П. Мрозом (P. Mroz) использовали метод, называемый "гравитационным микролинзированием".

В своем исследовании ученые описывают, как они использовали этот метод для обнаружения точек, в которых свет далеких звезд был искажен гравитационным притяжением планеты, находящейся на пути света к Земле.

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Поскольку свидетельства обнаружения этих планет являются косвенными, ученые не могут точно определить размеры планет. В зависимости от того, насколько далеко от нас находятся обнаруженные планеты, их массы могут составлять от двух до 20 масс Юпитера для первой из планет и от 2,3 до 23 масс Земли – для второй планеты-странницы.

Ученые не исключают полностью шанс того, что планеты могут оказаться обитаемыми, но подчеркивают, что это маловероятно, поскольку поверхности обеих планет получают слишком мало света и тепла.

Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.

Напомним, ранее сообщалось, что подобные планеты-изгои могут быть переносчиками жизни.

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Теги: планета, галактика, звезды
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