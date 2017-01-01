Событие года: К Земле приближается зеленая комета

Увидеть ее можно будет в декабре.

В декабре 2018 года рядом с нашей планетой всего в 11,5 миллиона километров пролетит комета 46P/Виртанена (46P/Wirtanen). Этот ледяной шар, размером больше километра станет "кометой года" – одним из десяти самых близких сближений комет с начала эпохи космических исследований с Землей.

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Комета Виртанена представляет собой короткопериодическую комету с периодом всего в 5,4 года. Принадлежит к семейству Юпитера, кометы которого имеют расстояние афелия между 5 и 6 а. е. Была открыта 17 января 1948 года американским астрономом Карлом Виртаненом

Астроном Ясуси Аосима из Японии сделал представленный выше снимок кометы 46P/Wirtanen с помощью 12-дюймового телескопа. На изображении можно увидеть, что комету уже окутала зеленая кома. Зеленый цвет испарениям кометы придает двухатомный углерод (C2).

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Сейчас комета, которая находится вблизи орбиты Марса и выглядит как объект 10-й величины, то есть невооруженным взглядом её не увидеть, однако, по оценке астрономов, к декабрю 2018 года она станет ярче более чем в 200 раз в конечном итоге достичь величины +3 Максимальное сближение с Землей состоится 16 декабря – нашу планету с небесной странницей будет разделять расстояние в 11,5 миллиона километров.

По информации из блога Федора Шарова, комета будет перемещаться по созвездиям Печи, Кита, Эридана, снова Кита, Тельца, Персея, Возничего, Рыси, Большой Медведицы и Малого Льва.

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