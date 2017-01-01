В удалении аппендикса нашли пользу

Удаленный аппендикс уменьшает шанс развития болезни Паркинсона.

Международная группа ученых выяснила, что удаление аппендикса из-за аппендицита уменьшает риск развития болезни Паркинсона. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Исследователи проанализировали эпидемиологические данные, содержащие сведения о распространенности заболевания центральной нервной системы среди 1,6 миллиона шведов. Известно, что аппендикс — червеобразный отросток слепой кишки — содержит большое количество белка альфа-синуклеина, который, как показано, образует агрегаты в мозге пациентов с болезнью Паркинсона и является возможной причиной этого расстройства.

Оказалось, что аппендэктомия приводит к снижению вероятности болезни Паркинсона на 19,3 процента. Кроме того, операция замедляла ее наступление в среднем на 3,6 года. При этом наибольший эффект наблюдается среди сельского населения, что указывает на влияние со стороны факторов внешней среды. Например, воздействие пестицидов, как было показано в других исследованиях, провоцирует развитие неврологических расстройств.

В одних только США живет около миллиона человек, страдающих от болезни Паркинсона, а в 2010 году на медицинские услуги, связанные с этим расстройством, были потрачены 14 миллиардов долларов. Считается, что к 2040 году заболеваемость удвоится.

Напомним, ранее ученые определили ранний признак болезни Паркинсона.