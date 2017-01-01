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Обнаружена самая далекая от нас радиогалактика

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В центре галактики находится черная дыра.
Найденная галактика
Найденная галактика

По прошествии почти 20 лет звание самой далекой радиогалактики перешло к открытой в новом исследовании галактике. В этой работе команда, возглавляемая Ааюшем Саксеной (Aayush Saxena) из Лейденской обсерватории, Нидерланды, обнаружила радиогалактику, которую мы наблюдаем в то время, когда возраст Вселенной составлял всего лишь 7 процентов от ее текущего возраста, то есть, лежащую на расстоянии примерно 12 миллиардов световых лет от нас.

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Команда использовала обсерваторию Giant Meter-wave Radio Telescope (GMRT), расположенную в Индии, для первичной идентификации этой галактики. Затем расстояние до галактики было определено при помощи телескопов Gemini North («Джемини Север»), расположенного на Гавайях, и Large Binocular Telescope, расположенного на территории штата Аризона, США, путем измерения красного смещения галактики. Красное смещение z = 5,72 означает, что эту галактику мы наблюдаем в то время, когда возраст Вселенной составлял всего лишь один миллиард лет, пояснили авторы.

Радиогалактики являются редкими объектами во Вселенной. Они представляют собой гигантские галактики, в центре которых находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая газ и пыль из галактики. Такая активность приводит к формированию высокоэнергетических джетов, которые способны ускорить заряженные частицы, расположенные в окрестностях черной дыры, почти до скорости света. Эти джеты хорошо видны при наблюдениях в радиодиапазоне.

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Радиогалактика, лежащая на красном смещении z = 5,19, являлась носителем звания самой далекой радиогалактики с момента ее открытия, которое состоялось в 1999 г. Следующее поколение радиотелескопов сможет обнаружить еще более далекие радиогалактики, добавляют авторы исследования.

Работа принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Теги: галактика, астрономия
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