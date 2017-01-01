Галактика Андромеда поглотила двойника Млечного Пути

Это произошло два миллиарда лет назад.

Некогда в составе Местной Группы, куда входит Млечный Путь и его окружение, было на одну галактику больше. Сегодня можно различить только ее следы – слабое, разреженное «гало» из звезд, окружающее Туманность Андромеды, и карликовую эллиптическую галактику М32неподалеку от нее. Свидетельства ее существования обнаружили Ричард Д'Суза (Richard D'Souza) и Эрик Белл (Eric Bell) из Мичиганского университета, работу которых публикует журнал Nature Astronomy.

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Авторы провели компьютерное моделирование движения звезд разреженного гало на дальней периферии Туманности Андромеды. Астрономы достаточно давно выяснили, что эти звезды – останки галактик, поглощенных крупной Андромедой, однако считалось, что происходят они из сотен мелких погибших галактик. Белл и Д'Суза показали, что «родина» большинства из них – одна и та же большая галактика, получившая код М32р. По расчетам ученых, еще 2 млрд лет назад она была третьей по размерам в Местной группе, после Андромеды и Млечного Пути.

Остатком ее оказалась сегодняшняя карликовая и плотная эллиптическая галактика М32, ставшая спутницей Туманности Андромеды. Ученые давно задавались тайной ее происхождения: М32 наполнена сравнительно молодыми звездами, тогда как, судя по структуре и величине, должна быть уже старой галактикой. Теперь она видится как центральная область не так давно (на Земле уже была жизнь) погибшей М32р.

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Находка заставляет пересмотреть и взгляды на процессы слияния галактик. Считается, что «столкновение» с такой массивной соседкой должно было разрушить структуру центрального диска Туманности Андромеды. Однако этого не произошло, и астрономам придется объяснить, как она уцелела. Напомним, что еще через четыре миллиарда лет и нашу галактику ждет аналогичная судьба: Млечный Путь сблизится с Андромедой и сольется с ней.