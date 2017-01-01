Юпитер лишил Солнечную систему планеты

Солнечная система случайно лишилась одной планеты.

Команда астрофизиков из Университета Торонто (США) обнаружила, что близкое столкновение с планетой Юпитер, которое могло произойти приблизительно 4 млрд лет тому назад, возможно, привело к изгнанию другой гигантской планеты из нашей Солнечной системы. Полные результаты исследования было опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal.

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В течение многих лет ученые дебатировали о существовании пятой гигантской планеты, следующей за Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном, которая, возможно, была выпихнута Сатурном или Юпитером в результате планетарного столкновения. В результате этого столкновения неизвестная планета могла потерять свою гравитацию и привязку к звезде и вылететь за пределы нашей Солнечной Системы.

Полученные новые данные свидетельствуют о том, что все-таки виновником ухода планеты из нашей системы стал Юпитер.

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Чтобы прийти к такому выводу, астрофизики изучили луны двух вышеупомянутых газообразных гигантов, а также их спутники. Для этого было использовано компьютерное моделирование на основе текущих траекторий Каллисто и Япета, спутников на обычной орбите вокруг Юпитера и Сатурна, соответственно. Как только моделирования были выполнены, ученые продолжили измерять вероятности того, что Каллисто и Япет произведут их текущую орбиту, если бы их родительские планеты удалили гипотетическую пятую планету из Солнечной системы, это событие значительно изменило бы оригинальную орбиту луны.

Результаты показали, что "именно Юпитер смог изгнать пятую гигантскую планету".

С другой стороны, для Сатурна было бы очень трудно сделать это, потому что Япет будет чрезмерно нестабилен из-за результата орбиты, которую трудно урегулировать с его текущей траекторией» - объясняет Райан Клутир, ведущий автор исследования.