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Ученые засняли танец коралла

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Коралловый полип искал пищу.
Кораллы засняли в таймлапсе
Кораллы засняли в таймлапсе

Ученые из Сан-Диего (США) записали на видео как коралловые полипы ищут пищу, и это очень похоже на танец, сообщает Live Science.

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Видео с коралловыми полипами — крошечными существами, которые живут колониями, образуя рифы, записывали в течении трех недель в формате ускоренной съемки.

Подводное плавание  среди коралловых рифов – излюбленное развлечение туристов по всему миру. Ради возможности полюбоваться живописными колониями полипов в известные места, такие как атолл Амльдабра неподалеку от Сейшел или Большой Барьерный риф у Австралии, приезжают тысячи путешественников.

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Теги: кораллы, видео
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