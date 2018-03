На видео показали эволюцию Вселенной от начала времени

Видео рассказывает об эволюции Вселенной.

Канал Melodysheep уместил в коротком видео зрелищный рассказ о том, как развивалась Вселенная и наглядно продемонстрировал, насколько ничтожна вся история человечества в масштабах космоса.

Стоит сжать 13, 8 миллиардов лет, прошедших с момента Большого Взрыва, в 10-минутную шкалу — и сразу становится понятно, что история человечества в масштабах космоса подобна лишь краткому мигу. Используя данные, полученные исследовательскими центрами NASA, а также собранные проектами Voyage of Time, Cosmic Voyage и Wonders of the Universe, канал Melodysheep продемонстрировал историю всего мироздания со скоростью 22 миллиона лет в секунду.

Авторы призывают зрителей не ограничиваться одним лишь просмотром зрелищного таймлапса, но начинать самим изучать богатейший набор сведений о Земле и о космосе, которые человечество собрало за всю свою историю - хотя бы со страниц Википедии.