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Астрономы наблюдали затмение Титана

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Спутник Сатурна затмил звезду.
Спутник Сатурна - Титан
Спутник Сатурна - Титан

Исследователи наблюдали за четырехминутным затмением отдаленной звезды при участии Титана.

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19 июля 2018 года Титан, самый большой спутник Сатурна, прошел транзитом перед отдаленной звездой, создав таким образом затмение. Это затмение было хорошо видимо на Земле в виде тени, которая прошла узкой полосой по суше и океану нашей планеты. Это редкое астрономическое событие продлилось в общей сложности всего 4 минуты. Но для любителей астрономических явлений это были весьма занимательные 4 минуты.

За транзитом Титана ученые наблюдали при помощи камеры, установленной на стратосферической инфракрасной обсерватории SOFIA. Научно-исследовательские операции этой обсерватории организовываются которой Университетской Ассоциацией Космических исследований в Колумбии.

Благодаря высокой точности своих ультрасовременных инструментов, обсерватория SOFIA смогла подробно изучить атмосферу Титана. И именно благодаря этой обсерватории, ученые наблюдали затмение далекой звезды, виновником которого и стал крупнейший спутник газового гиганта Сатурна.

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Теги: Титан, Сатурн, затмение
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