Атмосфера Марса оказалась единым целым

Атмосфера действует как единая система на всех слоях.

В новом исследовании, опирающемся на данные, собранные при помощи космического аппарата НАСА Mars Express («Марс Экспресс») в течение 10 последних лет, обнаружены явные признаки того, что сложная марсианская атмосфера ведет себя как единая, взаимосвязанная система – и это проявляется в том, что процессы, протекающие в атмосфере на низких и средних высотах, оказывают большое влияние на процессы, протекающие в более высоко расположенных слоях атмосферы.

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Понимание механизмов работы марсианской атмосферы - как в настоящее время, так и в прошлом - является одной из ключевых целей, стоящих перед планетологией. Атмосфера Марса постоянно утекает в космос, и эта потеря атмосферы является важным фактором, определяющим возможную обитаемость планеты в прошлом, настоящем и будущем. В течение многих лет Красная планета потеряла большую часть своей некогда более плотной и влажной атмосферы и превратилась в ту безжизненную, холодную пустыню, какой мы ее видим сегодня.



В новой научной работе исследователи во главе с Беатрис Санчес-Кано (Beatriz Sánchez-Cano) из Университета Лестера, Соединенное Королевство, изучили данные по ионосфере Красной планеты, собранные при помощи зонда Mars Express, и обнаружили аномальное повышение количества заряженных частиц в верхних слоях атмосферы планеты в период весны в северном полушарии планеты. В этот период происходит интенсивная сублимация льдов северной полярной шапки Марса в нижние слои атмосферы планеты, поэтому изменения в верхних слоях атмосферы, очевидно, могут быть связаны с изменениями в нижних слоях, делают вывод ученые.



Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.