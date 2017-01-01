Спутник снял покрытый льдом кратер на Марсе

Кратер сфотографировали с высоты 400 км.

Космический аппарат для изучения происхождения газа в атмосфере Марса Trace Gas Orbiter впервые сфотографировал кратер Красной планеты, который по краям покрыт огромным слоем льда. Об этом сообщили на сайте Европейского космического агентства, которому принадлежит аппарат.

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Чтобы получить полноценное изображение ученые скрепили три фотографии Кратера Королева — это 85-километровая дыра, которая находится на Северном полюсе Марса. Спутник сделал изображение 15 апреля, однако до Земли материал дошел только 26 числа.

Пейзаж, изображенный на фотографии, запечатлен с высоты в 400 километров. На нем видна часть Кратера Королева, грани которого покрыты льдом.

Вообще Trace Gas Orbiter предназначен, чтобы инспектировать планету и находить газы, чтобы получить доказательства существования биологических организмов.

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Ранее зонд ЭкзоМарс-TGO начал поиск метана на Марсе. К слову, Trace Gas Orbiter тоже ищет этот газ. Дело в том, что человечество уже достаточно изучило поверхность планеты, однако из-за невозможности "вручную" рыть гигантские ямы на Красной планете, ученым приходится искать газ. Впоследствии это поможет выяснить, есть ли в глубинах Марса микроорганизмы