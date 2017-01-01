Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Возле Земли пролетит астероид размером с многоэтажку

Комментариев: 0
Астероид пролетит вечером, 11 апреля.
Орбита астероида
Орбита астероида

Астероид размером с многоэтажный дом, получивший название 2018 GG, совершит максимальное сближение с нашей планетой сегодня, в среду 11 апреля, в 21:59 UTC. Этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 километра в секунду, оставаясь от нее на безопасном расстоянии примерно в 4,68 дистанции Земля-Луна (lunar distance, LD) от нас, что соответствует примерно 1,8 миллиона километров.

Читай также: Возле Земли пролетит опасный астероид

Астероид 2018 GG относится к семейству Аполлонов и был обнаружен 6 апреля 2018 г. при помощи обзора неба Catalina Sky Survey (CSS). Обзор CSS представляет собой проект, посвященный обнаружению комет и астероидов, а также поискам околоземных объектов. Этот обзор неба базируется в Лаборатории Луны и планет Аризонского университета, США.

Согласно наблюдениям диаметр астероида 2018 GG составляет от 23 до 71 метра. Абсолютная звездная величина этого объекта составляет 24,6; астероид обращается вокруг Солнца с периодом 3,2 года, оставаясь от нашего светила на среднем расстоянии в 2,17 астрономической единицы (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца).

Читай также: Возле Земли пролетел астероид-франкенштейн (ФОТО, ВИДЕО)

Согласно прогнозам специалистов в будущем новых пролетов этого астероида мимо Земли ожидать не следует.

По состоянию на 10 апреля учеными обнаружено почти 2000 потенциально опасных астероидов, однако ни один из этих камней не столкнется с Землей, согласно прогнозам. Потенциально опасными считаются астероиды размерами более 100 метров, которые подходят к Земле на расстояние меньшее 19,5 LD.

Поделись:
Теги: астероид, Земля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь