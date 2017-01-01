Возле Земли пролетит астероид размером с многоэтажку

Астероид пролетит вечером, 11 апреля.

Астероид размером с многоэтажный дом, получивший название 2018 GG, совершит максимальное сближение с нашей планетой сегодня, в среду 11 апреля, в 21:59 UTC. Этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 километра в секунду, оставаясь от нее на безопасном расстоянии примерно в 4,68 дистанции Земля-Луна (lunar distance, LD) от нас, что соответствует примерно 1,8 миллиона километров.

Читай также: Возле Земли пролетит опасный астероид

Астероид 2018 GG относится к семейству Аполлонов и был обнаружен 6 апреля 2018 г. при помощи обзора неба Catalina Sky Survey (CSS). Обзор CSS представляет собой проект, посвященный обнаружению комет и астероидов, а также поискам околоземных объектов. Этот обзор неба базируется в Лаборатории Луны и планет Аризонского университета, США.

Согласно наблюдениям диаметр астероида 2018 GG составляет от 23 до 71 метра. Абсолютная звездная величина этого объекта составляет 24,6; астероид обращается вокруг Солнца с периодом 3,2 года, оставаясь от нашего светила на среднем расстоянии в 2,17 астрономической единицы (1 а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца).

Читай также: Возле Земли пролетел астероид-франкенштейн (ФОТО, ВИДЕО)

Согласно прогнозам специалистов в будущем новых пролетов этого астероида мимо Земли ожидать не следует.

По состоянию на 10 апреля учеными обнаружено почти 2000 потенциально опасных астероидов, однако ни один из этих камней не столкнется с Землей, согласно прогнозам. Потенциально опасными считаются астероиды размерами более 100 метров, которые подходят к Земле на расстояние меньшее 19,5 LD.