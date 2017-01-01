В земных алмазах нашли инопланетный лед

Необычный лед нашли в нескольких месторождениях.

При исследовании алмазов из месторождений в ЮАР, Китае, Заире и Сьерра-Леоне ученые из Университета Невады (США) обнаружили микроскопические включения льда очень редкой кубической формы.

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Известно, что такой лед называется лед-VII, и образуется он обычно в экзотических условиях, например часто его можно встретить в космосе.

Авторы исследования рассказали, что практически весь лед, встречаемый на Земле, представлен в форме льда-Ih, имеющего гексагональную кристаллическую решетку.

Лед, который недавно обнаружила команда минералогов из Университета Невады под руководством Оливера Цаунеру, ранее никогда не встречался ученым в обычной жизни. На Земле его удалось получить только в лабораторных условиях, при крайне высоких температурах и давлении.

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"Формирование этих кристаллов происходило на глубинах 610—800 километров, где, как ранее считалось, нет никакого присутствия воды. Таким образом, объяснить его наличие там можно лишь тем, что включения воды могли опускаться все глубже под поверхность, а нарастающие с этим температура и давление в итоге и привели к формированию льда-VII", - объясняют авторы работы.

Область образования такого льда находится на переходной границе между верхней и нижней мантией Земли, а также чуть глубже нее. Ученые пока затрудняются сказать, как много в этой области может находиться воды, однако само ее наличие заставит геологов пересмотреть энергетический баланс мантии и процессы, развивающиеся в ее породах.