Ученые обнаружили среди пчел гопников

Чужие пчелы могу отбирать мед у местных.

Завезенные издалека пчелы могут угрожать локальным популяциям пчел и растений, которые последние опыляют. К такому выводу пришла группа ученых под руководством Оливии Норфолк (Olivia Norfolk) из университета Англия Раскин в Великобритании, изучив поведение насекомых-опылителей в одном из египетских национальных парков.

Читай также: Пчелам грозит полное исчезновение

Ученые наблюдали за взаимодействием растений и их опылителей в национальном парке Протекторат Святой Екатерины на Синайском полуострове. На территории парка произрастает несколько эндемичных для региона видов растений и насекомых, опыляющих их. Дикие эндемичные растения растут здесь в основном на территории плодовых садов, которые веками разводят здесь бедуины. С недавних пор бедуины занялись пчеловодством, и начали закупать пчел из других регионов, более медоносных, чем местные.

Согласно наблюдениям Норфолк и ее коллег, завезенные из других мест пчелы садятся на 55% доступных видов растений. Это довольно много и говорит о том, что "чужие" пчелы не слишком разборчивы; однако завезенные пчелы редко выбирали растения с очень ограниченным ареалом и часто "отнимали хлеб" у местных пчел, приспособленных к одной, строго ограниченной территории сбора нектара.

Читай также: Это неправильные пчелы: Насекомых-опылителей заменят мини-роботы

В садах, разбитых посреди синайской пустыни, ресурсы ограничены, и присутствие неразборчивых в еде завезенных пчел может представлять угрозу для местных насекомых, особенно во время засухи. такое уже случалось: увеличение числа диких медоносных пчел привело к резкому сокращению популяции калифорнийских шмелей: им тоже не хватило нектара.

Цветам тоже не повезло: некоторым эндемикам с особенно узким ареалом подходят только избранные опылители, и когда популяция таких опылителей сокращается, сокращается и число оплодотворенных цветков — а эндемиков с узким ареалом и так не слишком много.

Покупка пчел — популярная стратегия развития сельского хозяйства; продажа меда приносит населению дополнительный доход. иногда пчеловодство, в том числе закупку пчел, поощряют и даже спонсируют благотворительные организации. Однако в регионах, где произрастает много эндемичных видов растений и есть свои дикие пчелы, разводить импортных насекомых следует с большой осторожностью, отмечают авторы статьи, опубликованной в журнале Diversity and Distributions.