Север Австралии был частью Северной Америки

Геологи нашли в Австралии минералы, которые доказали гипотезу о слиянии континента.

В Австралии недавно были обнаружены минералы, которые позволяют связать ее - или, по крайней мере, ее часть, - с побережьем Канады. Похоже, что 1,7 млрд лет назад самый маленький континент был еще меньше, а северо-восток его был частью сегодняшней Северной Америки. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной журналом Geology.

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На самом деле находка не стала таким уж большим сюрпризом для специалистов. Гипотезы о связи двух континентов появились еще в 1970-х. Тогда ученые предположили, что в суперконтиненте Родиния, который существовал между 1,1 млрд и 750 млн лет назад и объединял всю сушу Земли, они соседствовали. Однако многие детали устройства Родинии остаются предметом дебатов, а сейчас речь и вовсе идет о еще более раннем времени.

В штате Квинсленд на северо-восточной оконечности Австралии, близ Джорджтауна, геологи нашли очень необычные для этой местности минералы циркона. Отложения, датированные возрастом 1,65–1,7 млрд лет, оказались похожими не на более поздние "австралийские" цирконы, а на те, что обнаруживаются на противоположной стороне Земли – в Канадском щите, который охватывает почти весь северо-восток Северной Америки и Гренландию. Этот период относится ко времени существования предыдущего суперконтинента Колумбия.

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"Наша работа показывает, что около 1,7 млрд лет назад породы Джорджтаунского выступа находились на дне мелководного моря, принадлежавшего Северной Америке, – говорит один из авторов исследования Адам Нордсван (Adam Nordsvan). – Затем он откололся и соединился с областью Маунт-Айзы (города на западе того же современного австралийского штата Квинсленд, – NS)". В самом деле, в районе Маунт-Айзы сегодня расположен небольшой горный хребет, образовавшийся, видимо, при этом столкновении. Так же позднее, в ходе эволюции следующего суперконтинента Родинии, соединились Европа и Азия, сформировав древние горы Урала.

Конечно, это столкновение не было таким масштабным, как у Европы с Азией миллиард лет назад или у Евразии с Индией в наши дни, когда растут Гималаи. Тем не менее, это важная деталь в раскладывании "геологического пазла", который покажет нам окончательно движения древних тектонических плит, прошлые и будущие континенты и суперконтиненты.