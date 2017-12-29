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Инопланетная мегаструктура оказалась космической пылью

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Астрономы опровергли предположения о механизме возле звезды KIC 8462852.
Помехи создавала пыль
Помехи создавала пыль
NASA.gov

На протяжении двух лет астрономы пытались объяснить загадочное явление на звезде со сложным названием KIC 8462852. Показателями она отличалась от своих собратьев: яркость звезды могла меняться вплоть до 20%. Выдвигались различные гипотезы, которые могли объяснить такое явление, но ученые пришли к самому простому выводу — это просто пыль.

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Изменение яркости обычно означает, что между звездой и телескопом (Kepler в данном случае) есть некие помехи. Специалисты предполагали, что это могут быть кометы или другие неопознанные объекты. Интерес общественности к тайне KIC 8462852 продолжал расти, и энтузиасты даже запустили Kickstarter-кампанию по дальнейшему изучению звезды: 1700 человек в общей сложности собрали $100 тысяч.

Наблюдения продолжились, и ученые пришли к выводу, что затемнение звезды происходит из-за большого количества пыли. Впрочем, исследования еще продолжатся.

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Теги: звезда, астрономия, инопланетяне
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