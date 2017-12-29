Инопланетная мегаструктура оказалась космической пылью

Астрономы опровергли предположения о механизме возле звезды KIC 8462852.

На протяжении двух лет астрономы пытались объяснить загадочное явление на звезде со сложным названием KIC 8462852. Показателями она отличалась от своих собратьев: яркость звезды могла меняться вплоть до 20%. Выдвигались различные гипотезы, которые могли объяснить такое явление, но ученые пришли к самому простому выводу — это просто пыль.

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Изменение яркости обычно означает, что между звездой и телескопом (Kepler в данном случае) есть некие помехи. Специалисты предполагали, что это могут быть кометы или другие неопознанные объекты. Интерес общественности к тайне KIC 8462852 продолжал расти, и энтузиасты даже запустили Kickstarter-кампанию по дальнейшему изучению звезды: 1700 человек в общей сложности собрали $100 тысяч.

Наблюдения продолжились, и ученые пришли к выводу, что затемнение звезды происходит из-за большого количества пыли. Впрочем, исследования еще продолжатся.