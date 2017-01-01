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Биологи научились печатать живую ткань

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Фрагменты соединительной ткани любой формы печатают при помощи ДНК.
3D-печать позволила напечатать живую ткань
3D-печать позволила напечатать живую ткань

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе, статью которых публикует журнал Developmental Cell, смогли напечатать живую ткань. Профессор Ричард Шнайдер и его команда научились распечатывать фрагменты соединительной ткани произвольной конфигурации, используя метод ДНК-направляемого соединения клеток (DNA-Programmed Assembly of Cells, DPAC).

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Нужную форму такая структура приобретает благодаря механическим свойствам самих клеток – в данном случае благодаря соединительной ткани мезенхимы, полученной у эмбрионов мышей, хотя в принципе в этой роли могут выступить и другие "механически активные" клетки, способные к образованию устойчивых связей друг с другом.

Основу структуры обеспечил коллагеновый гель, аналогичный естественному внеклеточному матриксу. Точная 3D-печать DPAC позволила наносить на нее клетки с высокой точностью, в несколько слоев, так, что в одном слое они стремились стянуться ближе друг к другу, а в другом – разойтись.

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Ученые показали, что, контролируя это поведение, возможно заставить структуру свернуться или выгнуться, сложиться гармошкой и вообще образовать нужную форму. Авторы надеются, что этот подход в конце концов откроет возможности 3D-печати уже полноценных фрагментов сложных тканей и органов.

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Теги: ткань, 3D-печать, биология
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