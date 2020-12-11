Ловить биткойны вместо покемонов: Новая AR-игра позволит зарабатывать

AR - это дополненная реальность, которая доступна со смартфона.

Niantic в сотрудничестве с финансовой компанией Fold создали игру с дополненной реальностью под названием Fold AR. Игра позволяет пользователям зарабатывать биткойны и преимущества в приложении, исследуя свое физическое окружение. В настоящее время он проходит тестирование, и команда Fold AR позволит небольшой части пользователей ежедневно тестировать игру в течение ограниченного времени.

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Pokémon Go - очевидное вдохновение для игры, но пресс-релиз Fold пошел еще дальше, назвав его частью метавселенной. Разница между этими двумя играми заключается в призах - в то время как Pokémon Go вращается вокруг поимки симпатичных монстров, Fold AR основана в основном на поиске кубиков и касании их, чтобы открыть приз.

И это немного призов, которые делают игру особенной, так как некоторые из них представлены в форме биткойнов с номиналом сатоши. Сатоши в настоящее время - минимальная единица биткойна. Награда также содержит бонусы для приложения Fold.

Однако есть еще одно отличие, касающееся мира, в котором он установлен. Fold AR не соответствует виртуальным локациям, которые соответствуют реальным местам. Вместо этого игра порождает блок на расстоянии от 1 до 50 футов от игрока каждые 10 минут, что соответствует скорости реальной добычи биткойнов.

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Команда Fold AR надеется со временем добавить больше функций, включая даже ту, которая позволяет игрокам скрывать биткойны для друзей, а также некоторую форму NFT.

Генеральный директор Fold Уилл Ривз говорит, что цель игры - отчасти сделать виртуальную валюту реальной, создав для нее настройку дополненной реальности. В игре полно мемов, связанных с криптовалютой, и прочего, но она по-прежнему должна понравиться как криптоэнтузиастам, так и обычным игрокам.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые создали улучшенную версию Pokemon GO с дополненной реальностью.