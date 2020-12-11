1001 игра бесплатно: В Epic Games новая раздача
В магазине Epic Games стартовала очередная еженедельная раздача. И на этот раз забрать бесплатно можно сразу 1001 игру.
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Первая раздача - это приветственный набор (Welcome Pack) Antstream от Epic. Он включает в себя 1090 бесплатных камней (Gems) для использования в игре, которые можно тратить в программе Antstream Arcade, которая включает в себя 1000 ретро-игр.
Если вы ностальгируете по древним компьютерам или игровым приставкам - это ваш шанс получить сразу 1000 игр навсегда.
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Вторая игра - это симулятор охотника - theHunter: Call of the Wild.
Вас ждет незабываемая охота в игре theHunter: Call of the Wild. Погрузитесь в атмосферный открытый мир: любуйтесь завораживающими пейзажами и выслеживайте величественных животных. Вам решать, как отправиться на охоту — в одиночку или в компании друзей. Помните, что вы не просто лицезрите этот реалистичный мир, вы участвуете в его жизни. Начните свою охотничью карьеру и радуйтесь каждой новой добыче.
Игра стоит 279 грн, но до 2 декабря ее можно добавить в свою библиотеку бесплатно, и она у вас останется навсегда.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина попала в ТОП-20 Epic Games по пользователям.
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