Epic Games отдает бесплатно сразу три игры

Среди игр - цифровая обработка рисунков группы Radiohead.

В магазине Epic Games началась новая еженедельная раздача. И на этот раз бесплатно отдают сразу три игры.

Первая - красивый красивый атмосферный платформер-головоломка Never Alone (Kisima Ingitchuna). Игра была разработана в сотрудничестве с инупиатами, коренным народом Аляски, и основанный на истории, передающейся из поколения в поколение.

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Ведите персонажей в режиме одиночной или совместной игры с другом, прокладывая им путь через ледяную тундру, непредсказуемые льдины и подводные пещеры и сражаясь как с известными, так и с незнакомыми врагами.

Игра вошла в более 75 списков лучших игр 2014 года и победила в номинации “Лучшая дебютная игра“ Премии BAFTA в области видеоигр в 2015 году, а также “Игра года“ и “Самое значительное влияние“ на церемонии вручения наград Games for Change Awards 2015.

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В обычное время за игру просят 209 грн, но до 25 ноября ее можно получить абсолютно бесплатно.

Вторая игра - Guild of Dungeoneering - пошаговая игра об исследовании подземелий с карточными боями и одной важной особенностью: вы не управляете самим героем, а строите подземелье вокруг него.

За игру также просили 209 грн, но сейчас она бесплатная.

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И третья раздача - KID A MNESIA EXHIBITION. Это не совсем игра, а перевернутая цифровая/аналоговая вселенная, созданная из оригинальных зарисовок и записей в честь совершеннолетия альбомов Kid A и Amnesiac группы Radiohead.

“Искривленные тревожные рисунки и записи от Стэнли Донвуда и Тома Йорка, созданные для сопровождения музыки Radiohead в альбомах Kid A и Amnesiac, вновь вернулись к жизни в здании, спрятанном в карандашном лесу. Они покажут, что обычная выставка может быть... чем-то совсем иным“,- говорится в описании игры.

Напомним, неделей ранее Epic Games отдавала эксклюзивный набор для Rogue Company.