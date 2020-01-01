The Elder Scrolls VI будет эксклюзивом для Xbox

Новая часть появится не ранее 2022 года.

Несколько месяцев назад Джефф Грабб написал в Твиттере, что предстоящий выпуск Bethesda The Elder Scrolls VI будет эксклюзивным для Xbox. До этого Пит Хайнс из Bethesda также намекнул на эксклюзивность Xbox, а теперь в интервью GQ глава Xbox Фил Спенсер практически подтвердил, что это так.

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В интервью много говорится об игровой платформе Microsoft Xbox и затрагиваются различные темы, в том числе приобретение Microsoft Bethesda, в результате чего Starfield стал эксклюзивом для Xbox и ПК. В интервью Спенсер сообщил, что они будут относиться к The Elder Scrolls VI аналогичным образом.

По словам Спенсера: "Речь идет не о наказании какой-либо другой платформы. Я искренне верю, что все платформы могут продолжать расти. Но для того, чтобы быть на Xbox, я хочу, чтобы мы могли принести полный комплект того, что у нас есть. И это было бы правдой, когда я думаю о Elder Scrolls VI. Это было бы правдой, когда я думаю о любой из наших франшиз".

На данный момент неясно, когда выйдет The Elder Scrolls VI. Bethesda все еще работает над Starfield, запуск которого запланирован на 2022 год, а это значит, что могут пройти годы, прежде чем The Elder Scrolls VI станет реальностью.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году вышла игра The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition с улучшенной графикой.