В Украине стартует первый любительский турнир по Dota 2

Общий призовой фонд - 150 тысяч гривен.

13-14 ноября пройдет MOYO Cyber ​​Cup - второй Всеукраинский аматорский турнир по Dota 2. Заявки об участии в турнире подали уже 3166 украинцев, подтвердили свое участие — более 1500 игроков.

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Весной этого года прошел первый аматорский всеукраинский киберспортивный ивент по CS:GO. Тогда было получено 1596 заявок на участие в турнире. Всего в MOYO Cyber ​​Cup соревновались 665 игроков из 133 команд. Победители получили ценные подарки и награды: общий призовой фонд турнира составил 150 000 грн.

“В сфере киберспорта Украина занимает девятое место в мире. Безусловно, мы видим, как гейминг оживил техническую индустрию и хотим внести свой вклад в развитие гейминга: мы не только имеем в ассортименте все необходимое для игроков, но и инициируем соревнования, которые могут помочь талантливым любителям проявить себя и получить новый опыт“, - заявил Дмитрий Духоборов, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций MOYO.

Ключевое отличие этого кибертурнира - его доступность. Участие бесплатное, и послать заявку на турнир могут не только уже сформированные команды, но и команды в неполном составе и соло-игроки.

“Мы объединяем геймеров со всей страны и предоставляем возможность посоревноваться всем желающим. Также, по статистике, примерно для 30% участников турнир станет соревновательным дебютом, и это для них возможность научиться, попробовать свои силы на уровне полупрофессионального турнира, найти друзей и создать собственную команду. И это важнейшее достижение нашего турнира“, - рассказывает Андрей Воронов, основатель SkiLL_UA, технического партнера турнира.

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Организаторы также заявили о важном отношении к безопасности персональных данных и готовности к нагрузкам из-за большого количества игроков. Андрей Воронов заявил о беспрецедентном количестве поданных заявок: 3166 украинцев в возрасте от 16 до 35 лет. MOYO Cyber ​​Cup 2 имеет все шансы стать очень мощным и эффектным киберивентом года. Турнир уже поддержали инфлюэнсеры гейминга - Padon, OldBoi, Rendaros, GameStreet.ua и медиа, а вести гранд-финал стрима будет Евгений Алексеев, более известный как Sh4dowehhh.

Отборочный этап начнется 13 ноября, а уже 14-го будут транслироваться матчи за третье место и гранд-финал на каналах в Twitch и YouTube. Единственное условие участия: все игроки должны быть старше 16 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Dota 2 появилась платная подписка.