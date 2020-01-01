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PUBG New State уже вышел, но нормально играть не получится

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Игра не запускается на некоторых смартфонах.
Игра вышла 11 ноября
Игра вышла 11 ноября
Krafton

11 ноября состоялся долгожданный релиз PUBG: New State. Тем не менее, несмотря на то, что запуск был долгожданным, Krafton немного поспешил, поскольку в данный момент игра кажется неиграбельной.

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Ряд мобильных геймеров, стремящихся поскорее освоить динамичный и современный сеттинг игры, были разочарованы, обнаружив, что они не могут играть в игру. Хотя проблема не универсальна, разные пользователи жаловались на новую игру. Во время запуска многие игры получают обновления патчей первого дня, которые устраняют проблемы с сервером или другие проблемы, и кажется, что PUBG: New State ничем не отличается. Невозможность подключиться к серверу - одна из самых распространенных проблем на данный момент.

Примечательно, что проблема была даже признана официальной учетной записью игры в Твиттере, которая заверила, что “изучает возможность быстрого решения этой проблемы“. Мы можем ожидать, что проблема с сервером будет исправлена ​​к концу дня, но есть и другие проблемы, которые кажутся более сложными. Согласно официальному списку “известных проблем“, опубликованному на официальном сайте PUBG New State, некоторые смартфоны Xiaomi не могут полностью запустить игру.

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Другими словами, некоторые пользователи Xiaomi не могут загрузить игру и даже получают сообщение об ошибке, которое перенаправляет их на веб-страницу. Этот сайт отвечает на некоторые часто задаваемые вопросы, связанные с падением игры. Он даже добавляет, что “Вы были отключены от игры из-за ненормального поведения“. На этом проблемы не заканчиваются, поскольку те, кому удалось попасть в игру, сталкиваются с неотзывчивыми элементами управления, случайными задержками сервера, неотзывчивым пользовательским интерфейсом и многим другим. Имейте в виду, что это еще первый день1 и мы можем ожидать, что исправления уже в пути.

Напомним, ранее сообщалось, что PUBG для ПК могут сделать бесплатным.

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Теги: PUBG New State, игра
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