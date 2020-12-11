Ubisoft отдает бесплатно сразу три игры серии Assassin's Creed

До 12 ноября игры можно добавить в библиотеку бесплатно и навсегда.

Компания Ubisoft отмечает 35-летие создания и подготовила ряд сюрпризов для геймеров. Так, с 9 по 12 ноября с сайта компании можно забрать сразу три игры серии Assassin's Creed Chronicles.

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"Три ассасина, три пути, одно Кредо. Проживите приключения трех легендарных ассасинов и пройдите вместе с ними путь возмездия. Вы можете получить игру в Ubisoft Connect PC бесплатно с 9 ноября (11:00) по 12 ноября (12:00) по местному времени и сыграть в нее позже, в любое удобное время!" - говорится в сообщении компании.

Также Ubisoft проводит ежедневную лотерею, приняв участие в которой можно выиграть 1000 долларов. Правда, потратить их можно будет лишь на покупки в магазине Ubisoft.

И компания обещает еще одну раздачу игр. Какие именно и когда будет раздача - не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что перезапуск легендарной Trackmania отдают бесплатно.