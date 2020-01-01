Популярная игра пережила самый масштабный сбой

Три дня сервера Roblox были недоступны для игроков.

Roblox, игровая платформа, чрезвычайно популярная среди молодых игроков, восстановила доступ к своим серверам в воскресенье вечером.

Восстановление произошло после трехдневного отключения электроэнергии, что было довольно странным для технологической фирмы колоссальных размеров Roblox. Ранее компания заявила, что причиной была "внутренняя системная проблема".

Читай также: Глобальный локаут: Произошел самый масштабный сбой в работе Facebook

"Основная система в нашей инфраструктуре была перегружена из-за небольшой ошибки в наших коммуникациях с внутренними сервисами при большой нагрузке", - объяснил Дэвид Башуки, основатель и генеральный директор Roblox в своем посте после восстановления работы.

"Это не было связано ни с пиком внешнего трафика, ни с каким-либо конкретным опытом. Скорее всего, отказ был вызван ростом количества серверов в наших центрах обработки данных. В результате большинство сервисов в Roblox не смогли эффективно взаимодействовать и развертываться".

Восстановление "заняло больше времени", чем ожидалось, из-за "трудностей в диагностике фактической ошибки", - сказал Басуки.

Ходили слухи, что рекламное партнерство между игровой платформой и Chipotle, которое планировало раздать бесплатные буррито на 1 миллион долларов игрокам Roblox во время Хэллоуина, привело к сбою. Roblox отрицает в своем твите, что нарушение было вызвано каким-либо "опытом или партнерством" на платформе.

Читай также: В одну из популярных игр года добавили мультиплеер

Авария Roblox также произошла вслед за объявлением о ребрендинге Facebook в Meta. Roblox, который позволяет пользователям создавать игры и играть в них, часто рассматривается как эмблема метавселенных.

Отключение вызывает нетерпение не только у молодых пользователей в выходные на Хэллоуин, но и у миллионов разработчиков Roblox, которые зарабатывают деньги, рекламируя игры детям и подросткам. По состоянию на август у Roblox было более 43 миллионов активных пользователей в день.

Еще неизвестно, подорвет ли трехдневный сбой доверие инвесторов Roblox к техническим возможностям компании после открытия рынка в понедельник.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony удалила Cyberpunk 2077 из своего магазина.