Epic Games закрывает Fortnite

Китайская версия Fortnite под названием Fortress Night, будет закрыта 15 ноября.

Fortnite China, известная как Fortress Night, имеет много отличий от международной версии. Есть несколько игровых функций, которые были внедрены в Fortnite China, чтобы упростить игру для игроков, и также отсутствовали внутриигровые транзакции.

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Игроки не получали опыт и не могли участвовать в квестах. Более того, играть можно было только с подтверждением настоящего имени, а несовершеннолетним разрешено играть ограниченное время.

Теперь через официальный сайт игры стало известно, что Fortnite China больше не будет доступна. Согласно официальному заявлению, сервер будет отключен в ближайшем будущем. С 1 ноября нельзя регистририровать новых игроков, а сервер полностью отключат 15 ноября.

Первоначально эта информация была озвучена китайскими блогерами. Никаких других данных об этом на данный момент не сообщалось, однако, учитывая правила и ограничения, которые Китай налагает на игровое сообщество, существует высокая вероятность того, что закрытие Fortnite China является результатом давления со стороны государства.

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По словам игрока Fortnite, который изначально поделился информацией, Tencent решила закрыть серверы Fortnite в Китае, потому что "FNCN (Fortnite China ) не имеет коммерческой лицензии, и для запуска сервера требуются деньги".

Как бы то ни было, это внезапное решение потрясло фанатов и игроков, и они просят Epic хотя бы сохранить "игровые данные этих игроков. Если это технически не осуществимо, мы просим, чтобы указанные стили скинов были включен в Fortnite".

Напомним, ранее сообщалось, что Fortnite полностью исчезнет с компьютеров Mac.