Epic Games закрывает Fortnite
Fortnite China, известная как Fortress Night, имеет много отличий от международной версии. Есть несколько игровых функций, которые были внедрены в Fortnite China, чтобы упростить игру для игроков, и также отсутствовали внутриигровые транзакции.
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Игроки не получали опыт и не могли участвовать в квестах. Более того, играть можно было только с подтверждением настоящего имени, а несовершеннолетним разрешено играть ограниченное время.
Теперь через официальный сайт игры стало известно, что Fortnite China больше не будет доступна. Согласно официальному заявлению, сервер будет отключен в ближайшем будущем. С 1 ноября нельзя регистририровать новых игроков, а сервер полностью отключат 15 ноября.
Первоначально эта информация была озвучена китайскими блогерами. Никаких других данных об этом на данный момент не сообщалось, однако, учитывая правила и ограничения, которые Китай налагает на игровое сообщество, существует высокая вероятность того, что закрытие Fortnite China является результатом давления со стороны государства.
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По словам игрока Fortnite, который изначально поделился информацией, Tencent решила закрыть серверы Fortnite в Китае, потому что "FNCN (Fortnite China ) не имеет коммерческой лицензии, и для запуска сервера требуются деньги".
Как бы то ни было, это внезапное решение потрясло фанатов и игроков, и они просят Epic хотя бы сохранить "игровые данные этих игроков. Если это технически не осуществимо, мы просим, чтобы указанные стили скинов были включен в Fortnite".
Напомним, ранее сообщалось, что Fortnite полностью исчезнет с компьютеров Mac.
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