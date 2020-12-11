Activision сократит число мужчин-разработчиков и наймет небинарных людей

Игровой гигант решил радикально "затушить пожар" после секс-скандалов.

Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик разослал сотрудникам письмо с информацией о дальнейших шагах, которые он и компания предпримут для изменения своего имиджа после многочисленных судебных исков о сексуальных домогательствах и дискриминации. В частности, Котик говорит, что Activision Blizzard будет придерживаться политики абсолютной нетерпимости к преследованиям, откажется от арбитража по искам о сексуальных домогательствах и дискриминации, а генеральный директор с состоянием в миллиард долларов значительно сократит заработную плату - в общей сложности зарабатывая всего 62 500 долларов в год. Такая зарплата будет до тех пор, пока совет директоров не почувствует, что достигнуты определенные цели в отношении разнообразия, справедливости и инклюзивности. (Ранее в этом году акционеры Activision Blizzard одобрили выплату Котику в размере 155 миллионов долларов)

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В письме изложены и другие цели компании, в том числе инвестиции в размере 250 миллионов долларов в течение десяти лет в программы, поддерживающие разнообразие в игровой и технологической отраслях. Activision Blizzard также намерена увеличить количество работающих женщин и небинарных людей на 50 процентов.

Начиная с июля, Activision Blizzard столкнулась с несколькими судебными исками от государственных органов, обвинявших компанию в том, что она допускает культуру сексуальных домогательств, жестокого обращения, дискриминации, возмездия и других несправедливых трудовых практик. Сотрудники устроили забастовку и сформировали группу поддержки под названием A Better ABK, требуя перемен от компании.

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Одним из главных требований A Better ABK было прекращение принудительного арбитража, повышение прозрачности оплаты труда и улучшение практики найма, которые способствуют большему разнообразию и вовлечению в рабочую силу Activision Blizzard. Письмо Котика, по-видимому, отвечает этим требованиям и поддерживает другие действия компании, включая увольнение более 20 человек и множественные обновления ее игр для удаления проблемного контента, ссылок и людей.

Напомним, ранее сообщалось, что новая StarCraft II превращает видеокарты в пепел.