Королевская битва в будущем: Показан трейлер PUBG: New State

События игры происходят в 2051 году.

После долгих спекуляций и ожиданий в последнем пресс-релизе PUBG: New State была указана дата выхода мобильной игры в жанре Battle Royale 11 ноября. Игра обещает сделать ваш мобильный телефон практически консольным и будет предлагаться на 17 разных языках. В указанную дату он будет доступен как для iOS, так и для Android в более чем 200 странах. Однако финальный технический тест будет проведен заранее с 29 по 30 октября.

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Действие игры, разработанной PUBG Studios, будет происходить в 2051 году в футуристической научно-фантастической тематике. Действие игры происходит в той же вселенной, что и PUBG Mobile, но является развитием оригинальной игры. Его история вращается вокруг вымышленного города Трой в постапокалиптическом мире, где общество распалось и разделилось на фракции. Этот город Трой будет основной картой игры, к нему будут добавлены еще три карты, в том числе главный герой франшизы - Erangel.

Основываясь на раннем игровом процессе и утечках, PUBG: New State, похоже, перерабатывает ресурсы из оригинальной игры PUBG Mobile, но добавляет футуристический поворот с такими игровыми элементами, как футуристические транспортные средства и оружие, которые были объединены с традиционными элементами.

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Krafton назвал свое творение "одной из самых реалистичных и технологически продвинутых мобильных игр на сегодняшний день" и пообещал "стабильный и стабильный поток нового контента, глобальную сервисную поддержку и меры по борьбе с мошенничеством" после запуска.

Южнокорейская игровая компания также заявила, что будет активно общаться с игроками, чтобы предоставлять стабильные игровые услуги. Это будет сделано путем создания девяти глобальных центров обслуживания.

Также были приняты обширные меры по борьбе с читами, и Krafton запретит использование неавторизованных программ, эмуляторов и даже клавиатуры и мыши. Настроения игроков и отзывы сообщества будут внимательно изучаться, анализироваться и отражаться в обновлениях игры.

Напомним, ранее сообщалось, что PlayerUnknown's Battlegrounds стала самой продаваемой игрой.