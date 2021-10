Among the Sleep: Игру-ужастик отдают бесплатно

В магазине Epic Games началась новая раздача.

В игровом магазине Epic Games бесплатно отдают хоррор Among the Sleep: Enhanced Edition. Это новая улучшенная версия удостоенного наград жуткого приключения от первого лица. Вы играете за ребенка, который оказался в странном кошмарном сне и должен найти маму.

"Among the Sleep - жуткое приключение от первого лица, где вы играете за двухлетнего ребенка. Посреди ночи вы просыпаетесь от странных звуков и начинаете исследовать темноту, чтобы успокоиться. В данной игре ужас передается атмосферой и исследованием, а не очками и боевой системой. В игре Among the Sleep вы уязвимы, напуганы и пытаетесь понять, что происходит".

Игра стоит 239 грн, но до 28 октября вы можете получить ее абсолютно бесплатно.

Напомним, неделей ранее бесплатно отдавали Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse - и эксклюзивный набор для игры Paladins.