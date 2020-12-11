В Epic Games Store появятся достижения
Спустя почти три года после своего дебюта на ПК с Windows Epic Games Store (EGS) скоро наконец-то будет поддерживать функцию, которая стала распространенной на других игровых платформах: достижения.
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Как было объявлено в понедельник, система будет запущена "на следующей неделе". Она вращается вокруг сочетания "трофеев" и "очков опыта", таким образом напоминая концепцию семейств Xbox и PlayStation. Выполните задачу во время игры, и всплывающее окно сообщит обо всем, что вы сделали, вместе с трофеем и количеством очков опыта. Каждый список достижений EGS добавляет до 1000 очков опыта, при этом более мелкие достижения (45 очков или меньше) помечаются как "бронзовые", а более высокие баллы - как "серебряные", "золотые" и "платиновые".
Epic не сказала, как эти баллы повлияют на сервис. "Следите за обновлениями, которых вы так долго ждали, поскольку в этом году мы добавим новые социальные функции и награды для игроков", - говорится в объявлении.
Достижения не будут обязательными ни для существующих, ни для будущих игр EGS, хотя, если они включены, у Epic есть список правил для участвующих разработчиков. Сколько бы достижений ни получила игра, они должны добавить до 1000 очков - не больше и не меньше - и как только множество достижений будет запущено, его нельзя будет изменить.
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Технически развертывание началось в начале этого года как сбивающая с толку бета-функция, известная как "достижения разработчиков". В некоторых редких играх, которые сейчас доступны на EGS, эти достижения появляются во всплывающем окне всякий раз, когда игроки выполняют определенные задачи, а вскоре исчезают - их нигде нет в профилях игроков. Обновление на следующей неделе включает подробные меню достижений, видимые либо на вкладках "Библиотека" или "Магазин" клиента EGS.
Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games показала будущее игр.
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