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В Epic Games Store появятся достижения

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Ачивки введут на следующей неделе.
Достижения появятся в клиенте Epic Games
Достижения появятся в клиенте Epic Games
epic

Спустя почти три года после своего дебюта на ПК с Windows Epic Games Store (EGS) скоро наконец-то будет поддерживать функцию, которая стала распространенной на других игровых платформах: достижения.

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Как было объявлено в понедельник, система будет запущена "на следующей неделе". Она вращается вокруг сочетания "трофеев" и "очков опыта", таким образом напоминая концепцию семейств Xbox и PlayStation. Выполните задачу во время игры, и всплывающее окно сообщит обо всем, что вы сделали, вместе с трофеем и количеством очков опыта. Каждый список достижений EGS добавляет до 1000 очков опыта, при этом более мелкие достижения (45 очков или меньше) помечаются как "бронзовые", а более высокие баллы - как "серебряные", "золотые" и "платиновые".

Epic не сказала, как эти баллы повлияют на сервис. "Следите за обновлениями, которых вы так долго ждали, поскольку в этом году мы добавим новые социальные функции и награды для игроков", - говорится в объявлении. 

Ачивки будут видны для каждой поддерживаемой игры
Ачивки будут видны для каждой поддерживаемой игры
epic

Достижения не будут обязательными ни для существующих, ни для будущих игр EGS, хотя, если они включены, у Epic есть список правил для участвующих разработчиков. Сколько бы достижений ни получила игра, они должны добавить до 1000 очков - не больше и не меньше - и как только множество достижений будет запущено, его нельзя будет изменить. 

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Технически развертывание началось в начале этого года как сбивающая с толку бета-функция, известная как "достижения разработчиков". В некоторых редких играх, которые сейчас доступны на EGS, эти достижения появляются во всплывающем окне всякий раз, когда игроки выполняют определенные задачи, а вскоре исчезают - их нигде нет в профилях игроков. Обновление на следующей неделе включает подробные меню достижений, видимые либо на вкладках "Библиотека" или "Магазин" клиента EGS.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games показала будущее игр.

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Теги: Epic Games
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