Еженедельная раздача: Epic отдает файтинг Speed Brawl и стратегию Tharsis

Игры можно получить бесплатно и навсегда.

В магазине Epic Games бесплатно отдают сразу две игры - Speed Brawl и стратегию Tharsis. Игры доступны для бесплатного добавления в библиотеку до 23 сентября.

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Первая игра - Speed Brawl - двухмерные боевые состязания для всех, кто умеет быстро бегать и крепко бить. Не сбавляйте темп, наращивайте серии ударов и используйте убойные спецприемы. Придумайте свой боевой стиль и создайте лучшую команду бойцов в мире. А потом повторите всё это быстрее… быстрее… ещё быстрее!

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Игра стоит 279 грн, но получить ее можно бесплатно, просто добавив в библиотеку.

Вторая игра - Tharsis - это пошаговая космическая стратегия. С игральными кубиками. И каннибализмом. В ней на вас возлагается управление первым полетом человека на красную планету как раз в тот момент, когда корабль попадает в поток микрометеоритов.

В обычное время игра стоит 209 грн, но до 23 сентября ее можно получить абсолютно бесплатно.

Напомним, неделей ранее Epic Games отдавала Nioh: The Complete Edition и Sheltered.