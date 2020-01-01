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Космический шутер и детский платформер: Epic Games отдает две игры

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Добавить две игры в свою библиотеку можно бесплатно.
Игры отдают бесплатно
Игры отдают бесплатно
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Магазин Epic Games проводит очередную еженедельную раздачу игр. На этот раз бесплатно и навсегда можно получить две игры - Yooka-Laylee и Void Bastards.

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Первая игра - Yooka-Laylee - это совершенно новый платформер с открытым миром от ветеранов жанра Playtonic. Исследуйте огромные прекрасные миры, встречайте (и побеждайте) незабываемых персонажей и соберите множество блестящих коллекционных предметов, вместе с приятелями — зеленым Yooka и Laylee, большеносой летучей мышью с саркастическим нравом, в их эпическом приключении.

Игра стоит 479 грн, но до 26 августа ее можно получить бесплатно.

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Вторая игра - Void Bastards. Это новый революционный стратегический шутер, в котором нужно не только метко стрелять, но и работать головой. Сможете ли вы провести горемычных заключенных с "Ковчега" сквозь через заброшенные суда к свободе?

За игру в обычное время просят 379 грн, но добавить в свою библиотеку ее сейчас можно бесплатно.

Напомним, ранее Epic отдавала игру про торговлю с инопланетянами.

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Теги: раздача, Epic Games
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