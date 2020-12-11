Переиздание трилогии Grand Theft Auto появится в следующем году

Ремастеринг игр от Rockstar может быть выпущена в 2022 году.

Ранее в этом месяце Kotaku сообщил, что ремастеры Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas находятся на заключительной стадии разработки в Rockstar Dundee, студии, ранее известной как Ruffian Games, пока она не была приобретена Take-Two в октябре 2020 года.

Издание предположило, что план состоял в том, чтобы выпустить обновленные игры в октябре или ноябре 2021 года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch, ПК, Stadia и мобильных телефонов, хотя в нем говорилось, что версии для ПК и мобильных устройств могут быть задерживается, поскольку Rockstar отдает приоритет консольным портам.

Читай также: Герои и злодеи: ТОП-13 ярких второстепенных персонажей в играх

Отчет подтвердил информацию, недавно полученную VGC из собственных источников, которая также предполагала, что ремастеры находятся в разработке.

Комментируя отчет в среду, разработчик Том Хендерсон сказал, что он тоже был проинформирован о планах по запуску обновленной трилогии, но его источники указали на выпуск "где-то в 2022 году".

Материнская компания Rockstar Take-Two подтвердила в этом месяце, что планирует выпустить три необъявленных ремастера ранее выпущенных игр.

Сообщается, что Rockstar Dundee также помогает в разработке обновленной версии Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series X / S, выпуск которой намечен на 11 ноября .

До выхода Grand Theft Auto 6 еще может быть четыре года, и в ней будет расширяющаяся карта, действие которой разворачивается в Вайс-Сити, заявил Хендерсон в июле. Заявления были поддержаны хорошо информированным журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером, а также собственными источниками VGC.

Напомним, ранее сообщалось, что Grand Theft Auto V запустили на Android.