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Переиздание трилогии Grand Theft Auto появится в следующем году

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Ремастеринг игр от Rockstar может быть выпущена в 2022 году.
Трилогию GTA переиздадут
Трилогию GTA переиздадут
rockstar

Ранее в этом месяце Kotaku сообщил, что ремастеры Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas находятся на заключительной стадии разработки в Rockstar Dundee, студии, ранее известной как Ruffian Games, пока она не была приобретена Take-Two в октябре 2020 года.

Издание предположило, что план состоял в том, чтобы выпустить обновленные игры в октябре или ноябре 2021 года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch, ПК, Stadia и мобильных телефонов, хотя в нем говорилось, что версии для ПК и мобильных устройств могут быть задерживается, поскольку Rockstar отдает приоритет консольным портам.

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Отчет подтвердил информацию, недавно полученную VGC из собственных источников, которая также предполагала, что ремастеры находятся в разработке.

Комментируя отчет в среду, разработчик Том Хендерсон сказал, что он тоже был проинформирован о планах по запуску обновленной трилогии, но его источники указали на выпуск "где-то в 2022 году".

Материнская компания Rockstar Take-Two подтвердила в этом месяце, что планирует выпустить три необъявленных ремастера ранее выпущенных игр.

Сообщается, что Rockstar Dundee также помогает в разработке обновленной версии Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series X / S, выпуск которой намечен на 11 ноября .

До выхода Grand Theft Auto 6 еще может быть четыре года, и в ней будет расширяющаяся карта, действие которой разворачивается в Вайс-Сити, заявил Хендерсон в июле. Заявления были поддержаны хорошо информированным журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером, а также собственными источниками VGC.

Напомним, ранее сообщалось, что Grand Theft Auto V запустили на Android.

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Теги: GTA, Grand Theft Auto
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