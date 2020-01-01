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Мятежная Галактика: Epic Games отдает игру про торговлю с инопланетянами

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Почувствуйте себя космическим торговцем.
Rebel Galaxy доступна бесплатно
Rebel Galaxy доступна бесплатно
epicgames.com

В магазине Epic Games началась новая еженедельная раздача игр. И с 12 по 19 августа себе в библиотеку можно добавить игру Rebel Galaxy.

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Rebel Galaxy — это динамичная игра, в которой вам предстоит сражаться, исследовать мир, делать открытия, торговать и "договариваться" с местными инопланетными обитателями на самом краю известной Вселенной.

"Вы будете воевать с пиратами, изучать аномалии, знакомиться с инопланетными существами, искать ценные ресурсы в обломках, оставшихся после сражений, добывать минералы из астероидов и находить артефакты. Станьте вольным благодетелем, хватким космическим торговцем или властолюбивым корсаром в этом лихом космическом приключении", - говорится в описании игры.

Игра стоит 279 грн, но получить ее можно бесплатно и навсегда.

Напомним, на прошлой неделе раздавали A Plague Tale: Innocence и Minit.

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Теги: Epic Games, игра, раздача
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