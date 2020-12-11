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S.T.A.L.K.E.R. 2 получит движок от Fortnite

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Украинский шутер получит новый игровой движок Unreal Engine 5.
Игра выйдет в 2022 году
Игра выйдет в 2022 году
/wccftech.com

Некоторое время было известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет работать на Unreal Engine, в отличие от пользовательских движков, которые разработчик GSC Game World использовал в прошлом, но мы не знали, какая версия UE использовалась. Большинство полагало, что в основе игры лежит измененная версия Unreal Engine 4, поскольку текущая версия STALKER 2 начала разработку где-то примерно в 2018 году, но, похоже, где-то в процессе было обновление.

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Сегодня Epic опубликовала статью, рассказывающую о будущих проектах Unreal Engine, и аккаунт S.T.A.L.K.E.R.  в Twitter ответил, что они используют Unreal Engine 5.

Так что да, если S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в начале 2022 года, похоже, что это может быть первая большая оригинальная коммерческая игра на Unreal Engine 5, которая попадет в руки игроков. Конечно, после Fortnite, которая создана студией Epic, создающей Unreal Engine 5. Запуск нового движка в Fortnite уже анонсирован на следующий месяц.

GSC подтвердили разработку на движке UE 5
GSC подтвердили разработку на движке UE 5
twitter

S.T.A.L.K.E.R. 2 получит один из крупнейших на сегодняшний день открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями. Все варианты выбора будут не только определять вашу собственную эпическую историю, но и влиять на само будущее. 

S.T.A.L.K.E.R. 2  выйдет на ПК и Xbox Series X / S 28 апреля 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Fortnite удалили из Google Play Store за нарушения правил.

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Теги: S.T.A.L.K.E.R. 2, Unreal Engine, Fortnite
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