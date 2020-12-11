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Diablo 2: Resurrected лишат игры по локальной сети

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Игра в локальной сети будет невозможной.
Поиграть по сети не получится
Поиграть по сети не получится
скриншот игры

В старые добрые времена, когда широкополосная связь еще не была распространена, если вы хотели играть в многопользовательские игры, вам приходилось идти к кому-нибудь домой с ноутбуком или брать с собой игровой компьютер и играть в игры по локальной сети. Конечно, все изменилось, но мы уверены, что многие геймеры скучают по этому поводу просто из-за ностальгии.

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К сожалению, Blizzard сообщила, что для Diablo 2: Resurrected они не вернут поддержку многопользовательской игры по локальной сети. Согласно странице часто задаваемых вопросов, "поддержка TCP / IP не будет доступна в предстоящей бета-версии или финальной версии игры. После тщательного обсуждения мы больше не будем поддерживать этот вариант, поскольку мы выявили потенциальные риски для безопасности и стремимся обеспечить удобство для игроков".

Неудивительно, что эти типы многопользовательских игр устарели. Интернет работает намного быстрее, и компании вложили средства в инфраструктуру своих собственных сетей. Это также дает им лучший контроль над играми, отсеивает читеров и т. д., Поэтому им не имеет смысла поддерживать старый стандарт.

О Diablo 2: Resurrected было объявлено ранее в этом году, а релиз намечен на 23 сентября . Blizzard объявила, что 13 августа они проведут бета-версию раннего доступа для тех, кто оформил предварительную покупку игры, а открытая бета-версия будет доступна 20 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Diablo 3 стала самой быстропродаваемой игрой в истории.

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Теги: Diablo 2, игра, Diablo 2: Resurrected
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