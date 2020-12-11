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Epic Games отдает бесплатно игры A Plague Tale: Innocence и Minit

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Две игры доступны бесплатно
Две игры доступны бесплатно
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В магазине Epic Games началась новая еженедельная раздача. И на этот раз бесплатно и навсегда можно получить две игры - хит 2019 года A Plague Tale: Innocence и мини-приключение Minit.

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Первая игра - A Plague Tale: Innocence - кинематографическое приключение. 

"Отправляйтесь в путешествие вместе с Амицией и её младшим братом Гуго. Преследуемые Инквизицией и ордами крыс, дети пытаются найти своё место в жестоком мире средневековой Франции", - говорится в описании.

Игра стоит 599 грн, но добавить к себе в библиотеку ее можно бесплатно до 12 августа.

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Вторая игра - Minit - необычное мини-приключение, каждый игровой сеанс в котором занимает шестьдесят секунд.

"Оставьте позади домашний комфорт и помогайте занятным персонажам, раскрывайте бесчисленные тайны и одерживайте верх над опасными противниками, чтобы снять весьма неприятное проклятие, из-за которого каждый день длится всего минуту", - рассказывается в описании игры.

Игра стоит 169 грн, но добавить в свою коллекцию ее можно бесплатно.

Напомним, неделей ранее в Epic Games раздавали отстрел пришельцев и симулятор поезда.

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Теги: Epic Games, раздача
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