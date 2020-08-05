Отстрел пришельцев и симулятор поезда: Epic Games отдает две игры

Игры можно бесплатно добавить в свою библиотеку.

На сайте Epic Games началась новая еженедельная раздача игр. На этот раз отдают сразу две игры - Mothergunship и Train Sim World 2.

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Первая игра - Mothergunship - это гремучая смесь даммаку с шутером от первого лица. А такой хитрой системы кастомизации оружия. Продемонстрируйте инженерную мысль, попробуйте динамичные перестрелки с запредельным количеством врагов, сражайтесь с огромными боссами, и бросьте вызов Величайшему Злу — тяжеловооруженному кораблю-матке.

Игра стоит 359 грн, но в коллекцию ее можно добавить бесплатно до 5 августа.

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Вторая игра - Train Sim World 2 - симулятор поезда. Проедьтесь впервые по высокоскоростной междугородной немецкой железной дороге в знаменитом DB ICE 3M из Кельна, просто нажав на педаль газа и набирая скорость. Примите участие в перевозке длинномерных грузов через Sand Patch Grade, включая терминал Cumberland, используя необузданную мощь CSX AC4400CW. Освойте схемы путей и станции всемирно известного лондонского метро на линии Бейкерло (Bakerloo Line).

Все поезда официально лицензированы и воссозданы с максимальной точностью — поднимитесь в кабину и возьмите управление в свои руки.

В обычное время игра стоит 429 грн, но ее также можно добавить в свою библиотеку бесплатно.

Напомним, на прошлой неделе Epic Games отдавала Verdun и Defense Grid: The Awakening.