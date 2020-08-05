PUBG для ПК могут сделать бесплатным

Попытки сделать игру бесплатной предпринимались еще в 2019 году.

В ближайшем будущем в PUBG или PlayerUnknown's Battlegrounds можно будет играть бесплатно.

Читай также: Для смартфонов выйдет специальная версия PUBG: New State

Новость пришла из твита от PlayerIGN, который заявил, что в будущем игра станет бесплатной. Однако, по мнению разработчика данных, решение перейти на бесплатную игру будет в значительной степени основано на приеме его текущей базы игроков. Другими словами, студия, стоящая за PUBG, будет отслеживать реакцию игрока в течение недели бесплатного использования, которая, как сообщается, должна начаться где-то в следующем месяце. Таким образом, игра может стать бесплатной в зависимости от того, есть ли приток новых игроков и что существующие игроки положительно отреагируют на изменение.

Примечательно, что PlayerIGN также добавил, что PUBG стремилась стать бесплатной в 2019 году. Тогда студия не получила согласия от игроков, поэтому это решение было отменено. Имейте в виду, что это все еще неподтвержденный отчет, поэтому отнеситесь к нему с недоверием и следите за обновлениями.

Напомним, ранее сообщалось, что по мотивам PUBG создадут одиночную игру.