Epic Games отдает бесплатно шутер про Первую мировую и стратегию

Игры доступны бесплатно для скачивания до 29 июля.

В магазине Epic Games появились две игры, которые можно получить бесплатно и навсегда. Это шутер Verdun и Defense Grid: The Awakening.

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Первая игра - Verdun - многопользовательский шутер от первого лица в реалистичном антураже Первой мировой войны с уникальным игровым процессом.

Игра предлагает вам 5 различных игровых режимов с реалистично воссозданными элементами - исторически точным оружием и униформой, натуралистичными сценами жестокости и картами, основанными на реальных полях сражений во Франции и Бельгии. В динамичном режиме “Передовая“, рассчитанном на 64 игрока, команды ведут бой, стремясь захватить окопы противника.

В обычное время игра стоит 279 грн, но получить до 29 июля ее можно бесплатно.

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Вторая игра - Defense Grid: The Awakening - бескомпромиссная игра в жанре “башенная защита“, рассчитанная на игроков с навыками любого уровня.

На планету вторглись полчища инопланетных захватчиков, и игроку предстоит организовать эффективную оборону своей базы, размещая защитные башни, чтобы остановить врага.

За игру просили 139 грн, но сейчас она доступна для скачивания или добавления в библиотеку.

Напомним, на прошлой неделе Epic Games отдавала Obduction и Offworld Trading Company.