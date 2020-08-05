Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Epic Games отдает бесплатно шутер про Первую мировую и стратегию

Комментариев: 0
Игры доступны бесплатно для скачивания до 29 июля.
Epic Games отдает две игры бесплатно
Epic Games отдает две игры бесплатно
скриншот

В магазине Epic Games появились две игры, которые можно получить бесплатно и навсегда. Это шутер Verdun и Defense Grid: The Awakening.

Читай также: Epic Games отдает бесплатно стратегический менеджер стоимостью $100

Первая игра - Verdun - многопользовательский шутер от первого лица в реалистичном антураже Первой мировой войны с уникальным игровым процессом.

Игра предлагает вам 5 различных игровых режимов с реалистично воссозданными элементами - исторически точным оружием и униформой, натуралистичными сценами жестокости и картами, основанными на реальных полях сражений во Франции и Бельгии. В динамичном режиме “Передовая“, рассчитанном на 64 игрока, команды ведут бой, стремясь захватить окопы противника.

В обычное время игра стоит 279 грн, но получить до 29 июля ее можно бесплатно.

Читай также: Украина попала в ТОП-20 Epic Games по пользователям

Вторая игра - Defense Grid: The Awakening - бескомпромиссная игра в жанре “башенная защита“, рассчитанная на игроков с навыками любого уровня.

На планету вторглись полчища инопланетных захватчиков, и игроку предстоит организовать эффективную оборону своей базы, размещая защитные башни, чтобы остановить врага.

За игру просили 139 грн, но сейчас она доступна для скачивания или добавления в библиотеку.

Напомним, на прошлой неделе Epic Games отдавала Obduction и Offworld Trading Company.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Epic Games, раздача
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь